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دراما المتحدة

بدء جلسة «ترشيد الإنفاق الاستثماري العام» ضمن الحوار الوطني الاقتصادي

كتب:

يسرا البسيوني
01:51 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ونشرت إدارة الحوار الوطني جانب من الاستعدادات الخاصة بجلسة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام المتخصصة، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024.

التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة

ويعقد الحوار الاقتصادي اليوم، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.

ويعقد الحوار الوطني اليوم، 3 جلسات الأولى عن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، دور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى بدائل تمويل التنمية.

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بقلم يسرا البسيوني