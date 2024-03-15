بوتين يدلي بصوته «أون لاين» في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024، الجمعة، «أون لاين» عبر الانترنت، والتي انطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، وسط غياب المعارضة، والتي يتوقع أن تنتهي بفوز بوتين رئيس تستمر ولايته لمدة 6 أعوام قادمة حتى 2023، وفق ما نشر موقع «روسيا اليوم».

بوتين يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

وبحسب الصحيفة، فقد جرى تصوير بوتين وهو يسير في اتجاه مكتب، ثم يجلس أمام جهاز كمبيوتر، ويستقر أمامه علمان لروسيا، ليقوم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024؛ وتظهر على الشاشة عبارة «شكرًا، لقد صوتم بنجاح».

وبوتين هو أحد المرشحين المتوقع فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024، خاصة مع غياب المعارضة عن المشاركة في التصويت.

اليوم الأول من الانتخابات الروسية

وشهد اليوم الأول من الانتخابات الروسية 2024، أعمال شغب في مراكز الاقتراع، إذ أعلنت السلطات الروسية في بيانات منفصلة تم نشرها على مدار اليوم، القبض على 8 أشخاص، قاموا بعمليات شغب وتخريب في لجان الانتخاب، وفق ما ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية

وبحسب بيانات الشرطة الروسية، فقد جرى وضع 5 منهم «قيد الاحتجاز» بعد أن قاموا برش سائل ملون على أوراق الانتخاب، فيما أوقف شخص آخر، حاول حرق صندوق الاقتراع.

ويواجه بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024، 3 مرشحين لا يعارضون استمرار الأزمة الأوكرانية، وهم ليونيد سلوتسكى، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطى، ونيكولاي خاريتونوف، مرشح الحزب الشيوعي، فلاديسلاف دافانكوف، مرشح حزب الناس الجدد.

وتأتي الانتخابات الرئاسية الروسية 2024، بعد مرور أكثر من عامين على أزمة أوكرانيا، وفي ظل تكثيف الهجمات بين الطرفين.