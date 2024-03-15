التحالف الوطني ينظم أكبر مائدة رمضانية بالجيزة.. تتسع لـ7 آلاف ضيف يوميا

تنظم مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، إحدى كيانات التحالف الوطني، أكبر مائدة رمضانية بمحافظة الجيزة، والتي تتسع لنحو 7 آلاف ضيف يومياً طوال الشهر الكريم ضمن حملة إفطار صائم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولي بالرعاية في أنحاء جمهورية مصر العربية في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مؤسسات وأمانات التحالف بالمحافظات.

وبحسب التحالف الوطني، وصل إجمالي عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية لأكثر من 19مليون مستفيد من توزيعات التحالف الوطني بإجمالي متوسط تكلفة تزيد عن مليار و800 مليون جنيهاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا.