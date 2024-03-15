«التحالف الوطني» يطلق قافلة كبرى محملة بالمساعدات لغزة بمناسبة شهر رمضان

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 ألف طن من المواد الغذائية

وأوضح التحالف الوطني أن القافلة تتضمن 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 ألف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنًا من الألبان وحفاضات الأطفال، و25 طنًا من المياه، ونحو 190 طنًا من الأدوات والمستلزمات الطبية.

117 طنًا من الملابس

وأضاف التحالف في بيان، أن القافلة تتضمن أيضاً نحو 117 طنًا من الملابس والبطاطين الشتوية، وكذلك أكثر من 60 طنًا من الأكفان والمراتب والخيام، ونحو 6 أطنان من المنظفات، وكراڤانات حمام، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

وأشار التحالف إلى أن القافلة يشارك بها عدد من كيانات ومؤسسات ومتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.