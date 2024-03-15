«التحالف الوطني» يوزع 1250 شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية 

وزعت جمعية رسالة التابعة للتحالف الوطني، نحو 1250 شنطة مواد غذائية على الأسر المستحقين في إطار الدعم الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

توزيع 1250 شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

وحسب بيان لجمعية رسالة الخيرية، وزع فريق من المتطوعين بالجمعية الشنط الغذائية على الأسر المستهدفة في مركز أبو كبير بشمال محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان في جنوب المحافظة.

وأوضح البيان، أنه تم تجهيز الشنط بمواد غذائية تكفي الأسر عدة أيام واحتوت على سلع أساسية، مثل السمن، والزيت، والسكر، والأرز وغيرها.

وصول المساعدات بأسرع وقت لجميع المستحقين

وأشار البيان إلى أن حملات التوزيع بدأت قبل عدة أيام وتستمر الفترة المقبلة، في إطار حرص الجمعية على وصول المساعدات بأسرع وقت لجميع المستحقين خلال شهر رمضان الكريم.

ولفت البيان إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لعمل أبحاث لتحديد الأسر المستحقة وتوزيع الشنط عليهم، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بالفعل.