برنامج «صباح الخير يا مصر»: التحالف الوطني يقدم مساعدات لـ19 مليون مواطن في رمضان

قال الإعلامي مصطفى كفافي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بدور إنساني عظيم للغاية من خلال الوصول للأسر الأولى بالرعاية في كل المحافظات، مشيرا إلى أن التحالف الوطني يقدم عددا كبيرا من المساعدات العينية والمادية سواء كراتين رمضان أو وجبات ساخنة للإفطار أو توزيع اللحوم وكروت مساعدات بواسطة المؤسسات التابعة له.

الدور الإنساني للتحالف الوطني

أضاف خلال تقديم حلقة برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التحالف الوطني دائما حريص على دوره الإنساني المهم للغاية خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات التي يقدمها التحالف بلغ نحو 19 مليون مواطن، بمتوسط تكلفة قدرت بنحو مليار و800 مليون جنيه، وهذا رقم ضخم للغاية يعادل دول كاملة.

وتابع بأن أموال التحالف الوطني ليست من خزينة الدولة، بل من خزينه التحالف الذي يضم عددا من جمعيات المجتمع المدني.