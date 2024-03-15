مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5.. دينا الشربيني تقرأ الفنجان لكشف المستور

أحداث شيقة شهدها مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 بعد معرفة دينا الشربيني في دور ليلى، بعلاقة شريف سلامة في دور زوجها أحمد، بالدكتورة ملك التي تعمل معه في العيادة، بعد ان أخبرتها ميمي جمال في دور فوزية جدة حسن وحسين، بأن هناك امرأة أخرى تحب زوجها وترغب في التقرب إليه، إذ تحاول فوزية مساعدة ليلى للحفاظ على زوجها ومنزلها.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 5.. حياة تحاول مساعدة ليلى للحفاظ على زوجها

وتحاول إسعاد يونس، في دور حياة والدة الدكتور أحمد، مساعدة ليلى للحفاظ على زوجها أحمد بعد أن رأت ان الدكتورة ملك تحب ابنها أحمد، ما يجعلها تهاتفها لتخبرها أنها سترسل لها من يساعدها حتى تتجمل لزوجها في مسلسل كامل العدد الحلقة 5، ولكن ترفض ليلى ذلك لأن يوم الجمعة إجازة أحمد، وأنها لا ترغب أن تفعل شيئا مثل ذلك في وجوده، وعندما أصرت حياة على ذلك، سألتها ليلى عن سبب إصرارها في محاولة منها لمعرفة المرأة التي تحب زوجها.

دينا الشربيني تذهب لقراءة الفنجان

وفي محاولة من فوزية لمساعدة ليلى على أن تكون مع زوجها في مسلسل كامل العدد، ذهبت معها إلى إحدى السيدات المتخصصات في قراءة الفنجان لمعرفة ما يحدث بين أحمد وبين الدكتورة ملك، ولكن أثناء وجودهن في ذلك المكان يدخل عليهن أحد الأشخاص المسلحين ويهدد السيدة التي تسببت في حدوث خلاف بينه وبين زوجته لتتصل بها وتخبرها بأن الفنجان الذي قرأته لها لم يكن يخصها.