مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. أمير كرارة يقرر مواجهة أحمد رزق

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5، كثير من التطورات على مستوى الأحداث الخاصة بدكتور ياسين الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة، ويُعرض عبر شاشة قناة on يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. أحمد رزق وأمير كرارة يواجهان بعضهما

وقرر الدكتور ياسين ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5، أنّ يلتقي «فاروق» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق ويواجهه رغم نية الثاني في الانتقام من الأول وقتله ليأخذ ثأر عمه الذي تورط في قتله.

طرد عائلة الدكتور ياسين

ونجح «فاروق» في استفزاز دكتور ياسين من خلال طرد كل أفراد عائلته من منزلهم، عبر حصوله على حكم يمكنه من ميراث عمه بالكامل، وأرسل هذا الخبر بطريقة غير مباشرة إلى دكتور ياسين كي يستفزه ويجعله يأتي إليه على الرغم من هروبه منه في الحلقات الماضية.

وبمجرد أنّ سمع دكتور ياسين، خبر طرد أفراد عائلته من المنزل، اتصل على «فاروق» وأخبره أنه سيأتي إليه ليقابله.