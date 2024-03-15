مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ابنة أمير كرارة تصيبه بالرعب

أصيب دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة بالرعب ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الخامسة عبر شاشة قناة on.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

استيقظ دكتور ياسين من النوم ينادي على ابنته حبيبة في الغرفة ولكنها لا تجيب عليه وهو الأمر الذي جعله يصاب بالرعب ويخاف من أن يكون وصل إليها أحد من عائلته وأخذها .

بدأ دكتور ياسين يبحث عن ابنته حبيبة للخروج من الغرفة ولكنه وجدها بعد ذلك تجلس مع جارتهم سامية حلويات التي تقدم شخصيتها الفنانة ميرنا جميل تفطر معها فانفعل عليها وجعلها تدخل الغرفة مجددا.

فوجئ دكتور ياسين بأن سامية تعرف اسمه وعمله وهو الأمر الذي جعله يتوتر ويسأل ابنته هل هي من أخبرتها ولكنه تخبره أنها لم تفعل ذلك.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وسيد رجب وأحمد رزق وملك قورة ورحاب الجمل وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد نادر جلال.