ملخص الحلقة 5 مسلسل بيت الرفاعي.. نقل ابنة أمير كرارة للمستشفى

بدأت منذ قليل، أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، وذلك عبر شاشة قناة on، في تمام الساعة التاسعة مساء، والتي كشفت عن تطورات خاصة بفاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

ملخص الحلقة 5 مسلسل بيت الرفاعي

انطلقت أحداث الحلقة 5 مسلسل بيت الرفاعي، بمشهد لسامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، ونجحت في الحصول على شريحة تليفون طلبها منها الدكتور ياسين، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

وبمجرد دخول الدكتور ياسين لغرفته، وجد ابنته مريضة وتعاني من حرارة مرتفعة وتشتكي له، فأستغاث بسامية حلويات التي ساعدته في الوصول لأقرب مستشفى؛ للكشف عليها.

وبعدها انتقلت الأحداث إلى الضابط يحيى، الذي خضع للتحقيق في مهمة هروب شقيقه من سيارة الترحيلات، ومساعدته في ذلك، وتم إخباره بأنه لن يتمكن من استكمال ممارسة عمله في الشرطة.