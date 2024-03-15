مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. أمير كرارة في أزمة بسبب أحمد رزق

شهدت الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي من بطولة الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on تطورات كثيرة مما جعل الحلقة تتضمن تصاعدا في الأحداث فيما يخص دكتور ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. محاولة العثور على دكتور ياسين

وانتهت الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد يجمع فاروق الذي يجسده الفنان أحمد رزق وهو يجتمع مع صلاح زوج طليقة دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد الله ويطلب منه أنه يريد الوصول لدكتور ياسين لكي ينتقم منه بسبب قتل والده.

ومن المتوقع أن الحلقة الخامسة ستشهد مساعدة صلاح لفاروق في الوصول إلى ياسين والانتقام منه عن طريق ابنته حبيبة التي أخذها دكتور ياسين أثناء هروبه إلى مدينة الإسكندرية، وقد يتطور الصراع بين فاروق والحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب بسبب الميراث الذي كتبه الحاج محمود الرفاعي الذي جسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم كله لابن شقيقه فاروق.