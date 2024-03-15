ليلى عز العرب: «لما بكلم ربنا بطلب منه الصبر والرحمة لزوجي»

قالت الفنانة القديرة ليلى عزالعرب، إنها أرادت وزوجها تخليد قصة حبهما كأسطورة، موضحة: «حافظنا على رحلة حب وعشرة ومساندة، والتي أيضا تخللها النكد مثل أي زوجين وهذه هي تقلبات الحياة».

حزنها بعد رحيل زوجها

وأضافت «عز العرب»، في حوارها مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامجه الإذاعي «كلم ربنا»، والمُذاع على «راديو 9090»: «الحياة مع زوجي كانت حياة ثرية للغاية»، داعية لزوجها بالرحمة والمغفرة.

أسأل من الله الصبر دائما

وتابعت الفنانة القديرة: «لما بكلم ربنا بطلب منه الصبر وقولت له يا رب اغفر لزوجي وارحمه.. ورجوت الله أن يكون زوجي مات وهو راضٍ عني».

واستطردت: «سألت الله الصبر، وبلا شك منحني الصبر وأنعم عليا بهذه النعمة وأنا إنسانة مدمنة للعمل وتزامن مع كوني تلقيت صدمة فقدي لزوجي أنه عرض عليا الكثير من الأعمال الفنية فانشغلت».