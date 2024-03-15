ليلى عز العرب: الاستعانة بالله في المحن تمنحنا الصبر على البلاء

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنه في بداية فقدان الشخص حبيبا له، لابد أن يحزن؛ولكن عليه الصبر والاستعانة بالله، موضحة: «ربما ستحزن عند الفقد.. وحقيقي أنني أرى الفقد مدخل لي مع ربنا لأنه في الضيق لا ملجأ من الله – عز وجل، إلا إليه، وربنا هو ونيسي وألجأ إليه في كل أزماتي».

الصبر مع الابتلاء

وأضافت «عز العرب»، في حوارها مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم البرنامج الإذاعي «كلم ربنا»، والمُذاع على «راديو 9090»: «في محنتك هتستعين بمن غير الله؟.. عشان يعطيك الصبر ويحسسك بالنعم التي لا تزال تنعم بها وأن المحنة الحالية ربما هي نعمة مغلفة بالصبر والابتلاء.. الصبر الذي لابد تذوقه لتعرف حقيقة بلاءك وأنه في حقيقته نعمة».

قصة حب شديدة

وتابعت الفنانة القديرة: «قصة حب شديدة نشأت بيني وبين زوجي قبل رحيله، واستمرت على مدار السنوات التي تجاوزت ربع قرن، وتأتي عليا أوقات تذكرني بمناسبات جمعتنا.. ولأننا كنا حبّيبة أوي اتخطبنا في عيد الحب الفلانتاين.. وتزوجنا في عيد الحب المصري».