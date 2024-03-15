رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ليلى عز العرب: الاستعانة بالله في المحن تمنحنا الصبر على البلاء

كتب:

منى صلاح
09:37 م | الجمعة 15 مارس 2024
الفنانة القديرة ليلى عز العرب في ضيافة برنامج «كلم ربنا»

الفنانة القديرة ليلى عز العرب في ضيافة برنامج «كلم ربنا»

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنه في بداية فقدان الشخص حبيبا له، لابد أن يحزن؛ولكن عليه الصبر والاستعانة بالله، موضحة: «ربما ستحزن عند الفقد.. وحقيقي أنني أرى الفقد مدخل لي مع ربنا لأنه في الضيق لا ملجأ من الله – عز وجل، إلا إليه، وربنا هو ونيسي وألجأ إليه في كل أزماتي».

الصبر مع الابتلاء

وأضافت «عز العرب»، في حوارها مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم البرنامج الإذاعي «كلم ربنا»، والمُذاع على «راديو 9090»: «في محنتك هتستعين بمن غير الله؟.. عشان يعطيك الصبر ويحسسك بالنعم التي لا تزال تنعم بها وأن المحنة الحالية ربما هي نعمة مغلفة بالصبر والابتلاء.. الصبر الذي لابد تذوقه لتعرف حقيقة بلاءك وأنه في حقيقته نعمة».

قصة حب شديدة

وتابعت الفنانة القديرة: «قصة حب شديدة نشأت بيني وبين زوجي قبل رحيله، واستمرت على مدار السنوات التي تجاوزت ربع قرن، وتأتي عليا أوقات تذكرني بمناسبات جمعتنا.. ولأننا كنا حبّيبة أوي اتخطبنا في عيد الحب الفلانتاين.. وتزوجنا في عيد الحب المصري».

اقرأ المزيد:

أحمد الخطيب: ليلى عز العرب فنانة مثقفة تمتلك فكرا

الفنانة ليلى عز العرب: امتُحنت بالفقد.. وزوجي «كأنه سافر بدون وداع»

ليلى عز العرب تُعلّم ابنة يحيى الفخراني العزف على الموسيقى في عتبات البهجة

ليلى عز العرب: أحلم بتقديم شخصية نفرتاري في السينما
بقلم منى صلاح