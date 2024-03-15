أحمد الخطيب: ليلى عز العرب فنانة مثقفة تمتلك فكرا

قدَّم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ضيفة حلقة اليوم الجمعة، من برنامجه الإذاعي «كلم ربنا»، المُذاع على راديو «9090»، الفنانة القديرة ليلى عز العرب، قائلا: «الفنانة المثقفة التي تمتلك فكرا، وعندما سألناها عن علاقتها بالله، قالت جملة استوقفتني كثيرا، وهي: ربنا هو ونيسي.. فهي ترى في الله – عز وجل، الونس والأنس الدائم».

ليلى عزالعرب «الأنس بالله غايتها»

وتابع «الخطيب» في كلمته بمقدمة برنامجه الإذاعي: «ليلى عز العرب ترى أن الأنس بالله غايتها وهي دائمة التحدث إلى ومع الله وتحرص على ندائه والكلام معه يوميا، وترى أن الله – سبحانه – رفيقها في آلامها وأحزانها».

وأكد «الخطيب»: «ترى نفسها متقلبة بين الصبر والشكر، وهي مثل كل الناس في ذلك تتقلب بين أمرين، إما شكورة على نعمة أو صابرة على ابتلاء، ونتكلم معها عن محنة الفقد التي مرت بها مؤخرا».

برنامج «كلم ربنا» إنساني يغوض في أعماق العلاقة مع الله

و«كلم ربنا»، هو برنامج إنساني يغوص في أعماق وأسرار العلاقة مع الله، وخصوصيتها، ولا يهدف للاشتباك مع دين أو طائفة، لكنه يبحث فقط عن علاقة كل منا مع ربنا.