الفنانة ليلى عز العرب: امتُحنت بالفقد.. وزوجي «كأنه سافر بدون وداع»

كشفت الفنانة القديرة ليلى عز العرب، عن أنها في الأيام القليلة الماضية، مرت بمحنة الفقد، عندما فقدت زوجها وشريك عمرها، ووقتها كانت خارج مصر لتكون المفاجآة مضاعفة، موضحة: «ملحقتش أودعه، وغياب زوجي عني كأنه سافر من غير وداع، ولأن الصدمة كانت شديدة للغاية ووقعها وأثرها كان شديدا، اضطررت للعزلة».

ليلى عز العرب: «بقيت مبكلمش غير ربنا»

وأضافت في حوارها مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامجه «كلم ربنا»، المُذاع على راديو «9090»: «بقيت مبكلمش غير ربنا وأطلب منه الصبر بعد رحلة زواج استمرت 26 عاما.. مبشوفهاش عمر كتير لأنهم كلهم كانوا حلوين، وارتباطنا ببعض كان قصة حب شديدة استمرت على مدى السنين».

الإنسان لا يعلم أين يُخبأ له الخير

وتابعت الفنانة ليلى عز العرب: «الإنسان لا يعلم أين يُخبأ له الخير في أموره، وعندما يفقد حبيب وشريك العمر فجأة.. والمفاجأة هنا هي العنصر الأساسي»، مستطردة في الكلام عن زوجها: «صحيح متعبش ومتعذبش وربما كان يتمنى ذلك أن يتوفاه الله وهو واقف على رجله، وبالفعل عندما مات كان واقف على رجله وبيضحك كمان، لكني اختبرت الفقد برحيله».