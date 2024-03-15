وزارة الثقافة تبدأ ليالي «أهلا رمضان» من زهرة العاصمة الإدارية غدا

تبدأ الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي برنامج «أهلا رمضان» برئاسة الكاتب محمد ناصف، غدا السبت 6 رمضان في الثامنة والنصف مساء.

ويتناول البرنامج الذي سيقام بالملعب الثلاثي في زهرة العاصمة، فقرات متنوعة تقام كل سبت خلال شهر رمضان، وفي الجمعة الأخيرة، ومنها «ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، مسابقات ثقافية، فقرة اختيار المواهب، عروض فرقة بنات وبس الاستعراضية، عرض الأراجوز، عرض الكلاون، عرض عرائس الماريونت، عرض كورال سلام الغنائي، وعرض فريق بنكمل بعض لذوي الهمم، ومسرح عرائس».

وذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة اد.نيفين الكيلاني بتقديم الخدمات الثقافية لأبناء زهرة العاصمة الإدارية، خاصة الأطفال والنشء والشباب.

وسيتم عمل معرض لوحات في الختام تحت عنوان «العاصمة في عيون أطفال مصر» من نتاج الورش طوال الشهر، ورش تلوين بوسترات لمكافحة الفساد وبوسترات المسجد الأقصى.