غلق الكوبري العلوي في ملوي بالمنيا يومي السبت والأحد لإجراء أعمال التخطيط

أعلنت الوحدة المحلية عن غلق الكوبري العلوي أعلي ترعة الإبراهيمية في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وذلك يومي السبت والأحد 16 و17 من شهر مارس الجاري.

إجراء أعمال التخطيط لكوبري ملوي

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا اليوم الجمعة أن غلق الكوبري يأتي لإجراء أعمال التخطيط للكوبري من الناحية المتجهة الي منطقة الملكية البحرية.

ويمكن استخدام مزلقان ملوي القبلي طريق بديل لحين انتهاء الأعمال، حيث من المتوقع أن يتسبب غلق الكوبري في بعض الازدحام المروري في المنطقة، خاصة خلال ساعات الذروة.

توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور

ونصحت محلية مركز ملوي، المواطنين باستخدام الطرق البديلة المتاحة لتجنب الازدحام، وطالبت السائقين بتوخي الحذر والالتزام بقواعد المرور.

وتم إنشاء الكوبري العلوي في مركز ملوي عام 2022، ويبلغ طول الكوبري نحو 400 متر وله عدة تفرعات، ويعتبر الكوبري من أهم الطرق في مدينة ملوي، حيث يربط بين شرق وغرب المدينة وتسلكه معظم السيارات القادمة من الطريق الصحراوي الشرقي ومن قري شرق النيل وتشمل البرشا والشيخ عبادة ودير أبوحنس.