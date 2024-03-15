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دراما المتحدة

أمسية رمضانية لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة بجامعة المنيا

كتب:

اسلام فهمي
09:07 م | الجمعة 15 مارس 2024
أمسية رمضانية بجامعة المنيا

أمسية رمضانية بجامعة المنيا

أقامت جامعة المنيا برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، أولى فعالياتها الدينية خلال شهر رمضان المُبارك، بأمسية رمضانية حول «فضائل شهر رمضان وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة»؛ وذلك ضمن خُطة الجامعة في نشر الوعي وإحياء الشعائر الدينية.

أمسية رمضانية لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة

ونفذ فعاليات الأمسية، النادي الثقافي بإدارة النشاط العلمي والثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأدار الحوار الدكتور أحمد محمد الليثي، أستاذ الأدب العربي القديم المقارن بكلية دار العلوم، مُتناولاً كل ما يخص شهر رمضان المبارك وفضائله، كما ناقش الطلاب في بعض المفاهيم الخاطئة المٌتداولة، وتوضيح أسباب هذا اللغط وتصحيحه، إلى جانب توضيح كيفية الاستعداد لشهر رمضان، وشعائره، وتفعيل قيم القرآن، والالتزام بضوابط ونواهي هذا الشهر الكريم.

تكريم الفائزين بالمسابقات الثقافية

واختتمت الفعالية بتكريم الفائزين بالمسابقات الثقافية التي ضمت منافسات في حفظ القرآن الكريم، والإنشاد الديني، والشعر.

تجدر الإشارة إلى أنه أشرف على تنظيم الفعالية وليد عبد القوى، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، ومحمد مختار الشاذلي، مشرف النادي الثقافي.

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