بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5، بتلقي حفيدة بهجت الأنصاري «بسنت أبو باشا» صورة مخلة لها، لتدخل في حالة من الصدمة، ويبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 6 لمتابعة ما ستفعله.

أزمة أخلاقية يمر بها بهجت الأنصاري

ويعيش الفنان يحيى الفخراني «بهجت الأنصاري» في مشكلة جديدة ضمن حلقات مسلسل عتبات البهجة، لكن هذه المرة يمر بأزمة أخلاقة، بعدما تلقت «جميلة» حفيدته رسائل من مجهول، بها صورة المخلة لها.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 6

وستُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.