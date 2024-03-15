موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5 على قناة dmc اليوم

يعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني على قناة dmc الساعة 6:15 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وشهدت الحلقة 4 من المسلسل، أحداثا مثيرة وجديدة من الأزمات التي يتعرض لها الفنان يحيى الفخراني، والذي يجسد شخصية «بهجت» وتعرض لورطة جديدة.

مديونية ضخمة تبلغ نصف مليون جنيه على بهجت

ويعيش بهجت ورطة جديدة بسبب سنتر عبد البديع (هشام إسماعيل)، ودخل «بهجت» في أزمة خاصة التهرب الضريبي ويكتشف وجود مديونية ضخمة تبلغ نصف مليون جنيه، ليذهب إلى سنتر الدروس الخصوصية، ويشتبك ويدخل في مشادة كلامية مع عبد البديع.

منال تواجه زوجها عبد البديع بأزمته مع الضرائب

وقامت منال (وفاء صادق) بمواجهة زوجها عبد البديع بأزمته مع الضرائب، وأنه يقوم باختلاس أموال من بهجت بسبب الشراكة التي بينهما، وهو تسبب في أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية.

مسلسل «عتبات البهجة» يدور حول بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني

ويدور مسلسل «عتبات البهجة» حول بهجت الأنصاري، الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني، المتقاعد عن عمله والمتفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، ولكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.