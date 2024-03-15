مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5.. يحيى الفخراني يبحث عن إثبات براءته

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5، تدور أحداثها حول تفكير بهجت «يحيى الفخراني» في تخطي الأزمة الحالية التي يمر بها «التهرب الضريبي»، والذي كان سبب بهذه المشكلة هو المدرس عبد البديع «هشام إسماعيل»، والذي امتنع عن دفع الضرائب على مركز الدروس الخصوصية الذي يديره بالشراكة مع بهجت.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5 لـ يحيى الفخراني

وفي مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5، يواجه بهجت الأنصاري العديد من التحديات، ويبحث عن طريقة لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه، ولم تكن هذه الورطة هي الأولى التي يمر بها الفنان يحيى الفخراني في مسلسل «عتبات البهجة»، إذ إنه خلال الحلقات الماضية كان يمر بأزمة أخرى وتم إلقاء القبض عليه بسبب بيع خطوط تليفون جرى استخدامه في جريمة ما، ولكن خرج من هذه القضية بدفع كفالة مالية.

أسرة بهجت في أزمة أخلاقية

ولكن تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5 للفنان يحيى الفخراني، في جانب عائلي، وتمر أسرة «بهجت» بأزمة أخرى بسبب وجود صور مخلة لحفيدته «بسنت أبو باشا».

مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.