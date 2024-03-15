ملخص الحلقة 5 من عتبات البهجة.. يحيى الفخراني في مواجهة أزمة أخلاقية جديدة

مشكلة جديدة يعيشها الفنان يحيى الفخراني «بهجت الأنصاري» في مسلسل عتبات البهجة، ولكن هذه المرة يمر بأزمة أخلاقة، بعدما تلقت جميلة حفيدة بهجت الأنصاري «بسنت أبو باشا» رسائل من مجهول، بها العديد من الصورة المخلة لها.

ونستعرض في السطور التالية، ملخص الحلقة 5 مسلسل من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني.

أزمة أخلاق أمام يحيى الفخراني

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5 للفنان يحيى الفخراني، بتلقي حفيدة بهجت صورة مخلة لها، لتتواصل بعد ذلك مع إحدى صديقاتها وتخبرها بالكارثة التي تعيشها، فتخبرها الأخيرة أنها ستذهب إليها في وقت لاحق، لتدخل حفيدة بهجت حالة من الصدمة بعد استقبال هذه الصور المخلة لها.

وتذكرت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني «بهجت» أنّها أرسلت تلك الصورة إلى حبيبها «محمود» الفنان يوسف عثمان.

صورة مخلة لحفيدة يحيى الفخراني

وجلست حفيدة الفنان يحيى الفخراني، مع وفاء صادق «منال»، لكي تطلب منها المساعدة وتحكي لها كافة التفاصيل، لتؤكد «منال» لكي تنهي هذه الأزمة عليها أولًا أن تمسح الصور من على تلفونها الشخصي حتى لا يراها أحد.

ملخص الحلقة 5 مسلسل عتبات البهجة

لتجلس حفيدة بهجت مع الفنانة «ليلى عز العرب» والتي تطلب منها ألا تمسح الصور مرة أخرى، وأن تسجل له كل المكالمات، حتى يمتلكون السند القانوني ضد هذا الشخص، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتم في سرية تامة من قبل رجالة الشرطة.

واقتنعت حفيدة بهجت بالاتصال على رقم الشرطة «108» للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، ليكون هناك تحركا رسميا من مباحث الإنترنت، ولكن أخبرت سميرة «ليلى عز العرب»، الفنان يحيى الفخراني «بهجت» بالأمر ليكون على علم بكافة الأمور.