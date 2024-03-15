احذروا «الكيتو والنباتي».. استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة لمرضى السمنة

«تجنب الأنظمة غير الصحية التى تعتمد على نوع أو نوعين من الغذاء ويطلق عليها الأنظمة الكيميائية (الكيتو والنباتى)، ويجب الاهتمام بممارسة رياضة المشى قبل المغرب أو بعد صلاة التراويح، والتعجيل بالإفطار وتأخير السحور، وتقسيم وجبة الإفطار على مرتين، وأن تكون وجبة الإفطار والسحور صحية تحتوى على كافة العناصر الغذائية، والبروتين يعطى إحساساً بالشبع إذا تم تناوله مع الخضراوات»، نصائح مهمة قدّمها الدكتور بهاء ناجى لمرضى السمنة خلال شهر رمضان.

وتضمنت النصائح أيضاً، الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، وهى خطوة مهمة لمرضى السمنة فى شهر رمضان، حيث تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وعدم الشعور بالعطش، ومن بين هذه الأطعمة البقوليات والخضراوات والفاكهة، تزامناً مع الإقلال من المشروبات المدرة للبول مثل الشاى والقهوة لأنها تسبب الشعور بالعطش، وتجنب الأطعمة المقلية والدسمة والمليئة بالدهون، والمشروبات والأطعمة والحلويات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر، وتجنب تناول المخللات خلال وجبة السحور حتى لا تسبب الشعور بالعطش وترفع ضغط الدم.

«الاهتمام بالزبادى والإكثار من شرب المياه، حيث لا تقل عن 10 أكواب بشكل يومى ما بين وجبتى الإفطار والسحور»، تعليمات مهمة لمرضى السمنة وجَّهها الدكتور بهاء للحفاظ على الجسم والعمل على إنقاص الوزن خلال الشهر الكريم، كما أكد استشارى السمنة والتغذية، فى تصريحه لـ«الوطن»، أهمية اغتنام شهر رمضان لاتباع حياة صحية خالية من الأمراض التى تسببها السمنة.