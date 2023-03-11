3 أماكن لممارسة رياضة المشي صباحا بسوهاج.. آمنة ومجانية

تعد أيام العطلة أكثر الأوقات ملاءمة لممارسة رياضة المشي صباحًا التي يفضلها الكثير من راغبي الحفاظ على وزنهم أو راغبي فقدان الوزن، وممارسة المشي لتحسين الحالة المزاجية لدى البعض، أو للقاء الأصدقاء معا.

فأصبحت تجمعات المشي بالعطلة أشبه بالنزهات لدى الأصدقاء بمحافظة سوهاج، تجمعهم بنهاية كل أسبوع، خاصة مع وجود عدة مناطق وفرتها محافظة سوهاج لممارسة المشي للمواطنين.

أماكن رياضة المشي بسوهاج

تنشر«الوطن» الأماكن المناسبة لممارسة رياضة المشي والتنزه صباحا، وفقا لمحافظة سوهاج:.

ممشى أهل سوهاج: أنشئت محافظة سوهاج ممشى أهل سوهاج على الكورنيش الشرقي، لممارسة رياضة المشي والتنزه مجانًا ودعمت الممشى بأماكن ترفيهية وملاهي للأطفال وممشى للدراجات وسلسلة من المطاعم والكافيهات.

ممشى كورنيش سوهاج

الكورنيش الجديد: يضم كورنيش سوهاج أماكن الانتظار والراحة وممشى بطول الكورنيش، يرتاده المواطنين صباحا من بداية الكوبري الجديد الكوبري أخميم لممارسة المشي حيث تصل المسافة سيرا لأكثر من ساعة.

استاد سوهاج الرياضي

تراك الاستاد: يضم استاد سوهاج الرياضي تراك للمشي والجري يمكن للمواطنين ممارسة رياضة المشي والجري به باشتراك لا يتجاوز 20 جنيها شهريا مع افتتاحه مجانا صباح معظم أيام العطلات لممارسة رياضة المشي.