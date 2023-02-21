«الصحة» تحدد قائمة الممنوعين من الحج 2023.. منهم مرضى «السمنة المفرطة»

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن الحالات المرضية الممنوع سفرها للحج هذا العام 2023، وبحسب التقرير الرسمي الصادر من وزارة الصحة والسكان وحصل «الوطن» على نسخة منها، هناك 5 حالات ممنوعة من السفر للحج.

الحالات الممنوعة من السفر للحج هذا العام

1. حالات السمنة المفرطة.

2. مرضي التليف الرئوي.

3. السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى وكذلك الأخيرة نظرا للتعب الشديد فى هذه الفترات.

4. الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الخاصة بالمستشفى.

5. الحالات شديدة الخطورة والمتقدمة لمرضى القلب والأوعية الدموية والأورام.

أسماء المستشفيات المقرر إجراء الفحص الطبي للحج 2023

وحددت وزارة الصحة والسكان أسماء المستشفيات المقرر أن يخضع حجاج بيت الله الحرام 2023 فيها للفحص الطبي، مؤكدة توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المتعلقة بإجراء الفحوصات الطبية للحج، وتوفير التطعيمات المتعلقة بالحج، ولقاحات كورونا المخصصة للسفر ودخول السعودية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه جرى التشديد على المستشفيات والوحدات الصحية التي توفر التطعيمات بضرورة تسهيل مهمة تخليص الاوراق والتطعيمات للمواطنين المسافرين للحج في مواعيدها، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المسافرين للحج 2023، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 حال وجود أي مشكلات، أو استفسارات، لافتة إلى أنّ هناك فرق مختلفة مدربة للرد على المواطنين بشكل مباشر والعمل على حل المشكلات المختلفة.