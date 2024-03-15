صحة كفر الشيخ: بدء فحص المقبلين على الزواج خلال الفترة المسائية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تشغيل منافذ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج خلال الفترة المسائية في شهر رمضان المبارك، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

تشغيل خدمات فحص المقبلين على الزواج خلال الفترة المسائية

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية، فإنّه تقرر تشغيل منافذ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج ابتداءً من 10 رمضان الموافق 20 من مارس إلى آخر رمضان في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً إلى العاشرة والنصف مساءً ،بالإضافة إلى ساعات العمل الرسمية من 8 صباحاً إلى 2 مساءً، وذلك تيسيراً لوصول الخدمة إلى كافة المواطنين خلال الشهر المبارك.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّه يوجد 11 منفذا على مستوى المحافظة يتم من خلالها تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج وهي «مركز طبي كفر الشيخ، ومركز طبي الرياض، ومركز طبي دسوق، ومركز طبي سيدي سالم، ومركز طبي بيلا، ومركز طبي سيدي غازي، ومركز طبي بلطيم، ورعاية طفل فوه، ورعاية طفل قلين، ورعاية طفل مطوبس».