«الأوقاف» تفتتح مسجد حي العرب بمركز الرياض في كفر الشيخ غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة، بمركز الرياض، وذلك ضمن 63 مسجدًا تفتتحها «الأوقاف» على مستوى الجمهورية، منها 46 مسجدًا جديدًا، و17 صيانة وتطوير.

افتتاح مسجد في مركز الرياض

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح مسجد حي العرب بمركز الرياض، غدًا الجمعة، لافتًا إلى أنّه سيُشارك في افتتاح المسجد، عدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار «بسيوني»، إلى أنّ خطبة الجمعة غدًا، ستكون بعنوان «رمضان شهر الطاعات»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 797 مسجدًا في 14 شهرًا

جدير بالذكر أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 797 مسجدًا، منها 630 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و167 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 15 مارس 2024، عدد 11 ألفًا و819 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 16 مليارًا و858 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.