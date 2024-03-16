طريقة عمل حلوى النمورة.. أكلة سورية بنكهة مصرية

من المعروف أن شهر رمضان المبارك يتميز بتحضير العديد من الأكلات والحلويات الجديدة واللذيذة ومنها حلوى النمورة المعروفة بالبسبوسة أو الهريسة، لكن تختلف مسمياتها من دولة لأخرى.

نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل حلوى النمورة التي يمكن تحضيرها بعدة نكهات مثل القرفة أو القشدة، وفقا لما ذكر في موقع «سي بي سي» سفرة، الذي أشار إلى استخدام المقادير التالية:

1 كوب سمن

3 ملعقة كبيرة زبدة

3 كوب سميد

½ 1 كوب سكر ناعم

1 كوب جوز هند ناعم

1 كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

½ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

1 كوب لوز

طريقة التحضير

في البداية يتم تسخين ملعقتين من الزبدة على نار هادئة في وعاء السمن حتى يذوب.

يتم خلط السميد مع خليط السمن في العجان، ويخفق لمدة دقيقة حتى تتجانس المكونات، ثم اتركي المزيج لمدة 25 دقيقة.

إضافة السكر، جوز الهند، الزبادي، البيكنج باودر، بيكربونات الصودا، الملح، ماء الورد وماء الزهر.

اعجني المقادير مرة أخرى لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط متجانسا تمامًا.

دهن صينية الفرن بالملعقة المتبقية من الزبدة ثم سكب خليط النمورة وقومي بتسوية السطح، وترك الصينية جانبًا لمدة 30 دقيقة.

تقطيع حلوى النمورة بالسكين إلى مربعات متساوية، ثم يتم توزيع أنصاف اللوز على كل مربع.

ادخلي النمورة الفرن المسخن إلى 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

مقادير عمل النمورة السورية

3 كوب سميد

½ كوب سمن

½ 1 كوب سكر ناعم

1 كوب جوز هند ناعم

½ كوب زبادي

1 ملعقة كبيرة بايكينغ باودر

1 كوب لوز

طحينة، لدهن الصينية

للقطر:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة كبيرة ماء زهر

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

مكونات الشربات