«زي المحلات بالظبط».. سر عمل بسبوسة السميد المرملة بأقل التكاليف

البسبوسة من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف، بالاعتماد على دقيق السميد، الذي يعتبر مكونًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، ليبقى سر نجاح وصفة البسبوسة في طريقة تحضيرها ومكوناتها، لذا نستعرض طريقة عمل بسبوسة السميد المرملة بأقل التكاليف في التقرير التالي..

مكونات البسبوسة المرملة بأقل التكاليف

يتطلب تحضير البسبوسة بعض المكونات الأساسية، التي تساعدك في تحضيرها بأقل التكاليف وبسهولة، ومن أهم هذه المكونات ما يلي:

2 كوب سميد

ربع ملعقة بيكنج باودر

3/4 كوب سكر

3/4 كوب سمن

3/4 كوب حليب سائل

3/4 كوب شربات

ملعقة كبيرة زيت

لوز

طريقة تحضير البسبوسة

بعد معرفة المكونات اللازمة لتحضير بسبوسة السميد، يمكن معرفة طريقة تحضير البسبوسة عبر اتباع عدد من الخطوات يمكن تناولها فيما يلي:

في وعاء كبير يمكن إضافة السميد والبايكنج باودر وتقليب المكونات معًا جيدًا.

في إناء آخر ضعي السكر ومن ثم إضافة السمن والحليب وربع كوب من الشربات على نار متوسطة إلى هادئة.

حركي المكونات حتى تتجانس معًا، واتركيها حتى تصلي الى حرارة معتدلة ثم ترفع من على النار.

اسكبي من الخليط على السميد تدريجيا وأخلطي المكونات حتى تمتزج.

افردي خليط البسبوسة في صينية فرن مدهونة بالزيت.

يترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى ترتاح تمامًا.

ادخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية مدة نصف ساعة حتى تنضج وتتحمر.

زيني الوجه باللوز.

اسكبي القطر الساخن على البسبوسة وأتركيها حتى تبرد ثم قطعيها وقدميها على مائدة الإفطار.

وصفة أخرى لعمل البسبوسة بالقشطة

يمكن عمل وصفة البسبوسة بالقشطة بالاعتماد على مجموعة من المكونات منها مايلي:

2 كوب سميد

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب زبادي

½ كوب سمنة

½ كوب سكر

½ كوب جوز هند

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

للقشطة

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

فانيليا

للشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير ½ ليمونة

طريقة تحضي القشطة

يرفع اللبن على النار.

يذاب النشا في قليل من اللبن على البارد.

يضاف خليط النشا والفانيليا للبن على النار مع التقليب حتى يثقل القوام ثم تترك حتى تبرد تمامًا.

للشربات

يرفع السكر مع الماء على النار ثم يضاف عصير الليمون.

يترك حتى الحصول على قوام الشربات ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

للبسبوسة