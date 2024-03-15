طريقة عمل البسبوسة بدون سكر.. صحية ومكونات اقتصادية

طريقة عمل البسبوسة بدون سكر بخطوات صحية ومكونات اقتصادية؛ هي واحدة من اهتمامات ربات البيوت في شهر رمضان؛ إذ تُزين البسبوسة السفرة رفقة وجبات الإفطار المتعددة، وتٌنافس بشكل كبير حلويات الكنافة والقطايف، وفي هذا الصدد نستعرض أسهل طريقة لعمل البسبوسة بدون سكر ببديل صحي، وخطوات لا تأخذ وقت بحسب الشيف سالي فؤاد، على قناة «سي بي سي»سفرة.

مكونات البسبوسة بدون سكر:

4/3 كوب من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان عسل ابيض أو جلكوز.

كوب وربع زبادي قليل الدسم.

2 كوب من السميد.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة ونصف ملح.

كوب من جوز الهند الناعم.

وللشربات، كوب من شراب الفركتوز، نصف كوب من الماء، عصير ليمونة.

خطوات تحضير البسبوسة بدون سكر

وأول خطوة في طريقة عمل البسبوسة بدون سكر بخطوات صحية ومكونات اقتصادية، بطريقة الشيف سالي فؤاد، أبدأي بتحضير الشربات، بغلي الماء مع السكر وعصير الليمون في وعاء لمدة 10 دقائق حتى تحصلين على قوام كثيف.

اخلطي المٌكونات الجافة السميد والسكر وجوز الهند وتقلب جيدا.

ضيفي لبخليط السابق الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة وتفرك بأطراف الأصابع لتختلط جيدا بالسميد.

ثم يضاف الزبادي والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم أو الملح لسميد البسبوسة والزبدة ويقلب حتى تحصل على خليط متجانس.

تدهن الصينية الخاصة بالبسبوسة بدون سكر بقليل من الزبدة، ثم تفرد عجينة البسبوسة فيها وتسوى باليد.

وفي طريقة عمل البسبوسة بدون سكر أيضًا استخدمي السكين لتزيينها بأنصاف اللوز، وفي حال عدم وجود اللوز استخدمي أي نوع مكسرات.

تخبز البسبوسة في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة.

ضعي صينية البسبوسة تحت الشواية لتكتسب لونا ذهبيا.

وفي النهاية يصب عليها القطر الساخن ليغطيها تماما، وتترد للتتشرب تماما، ثم تقطع وتقدم باردة بالهناء والشفاء.

البسبوسة بالقشطة

2 كوب سميد

1 كوب سكر

1 كوب قشطة

1 كوب حليب سائل

1/2 كوب زبدة ذائبة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

قطع قشطة للتزيين (اختياري)

حبيبات اللوز أو الفستق للتزيين (اختياري)

مكونات تحضير الشربات2 كوب ماء

2 كوب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير:

لعمل البسبوسة بالقشطة سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وادهني صينية خبز بالزبدة أو الزيت.

في وعاء كبير، اخلطي السميد والسكر والبيكنج بودر جيدًا.

ضيفي الزبدة المذابة والحليب والفانيليا إلى الخليط وامزجي جيدًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

صبي العجينة في الصينية المحضرة ومددي سطحها باليدين لتكون مستوية.

قومي بتقطيع العجينة إلى مربعات صغيرة بواسطة سكين مبللة.