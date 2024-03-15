«ياسين» يحارب التوحد بنظم الشعر: باعبّر عن نفسي ومشاعري

تأثر بالأزمات الحالية فى بعض الدول العربية فى المنطقة، فكونه من المصابين بالتوحد لم يجعله منعزلاً عن العالم من حوله، فهو على إدراك كامل بما يجرى فى الوطن العربى فهو محب للسياسة ويستمتع بمتابعة المجريات والنقاشات السياسية فى البرامج التليفزيونية المختلفة، سواء السياسة الداخلية أو الخارجية.

إنه «ياسين نادر»، صاحب الـ15 عاماً، يقول لـ«الوطن»، إنه يعانى من التوحد والخلل الحسى منذ ولادته، وبدعم من أسرته عمل على اكتشاف مواهبه وألا يركز فقط على كونه من ذوى الإعاقة، فهو يحب كتابة الشعر، وكتب بالفعل العديد من الأشعار، فبدأ فى الدمج بين متابعته للأوضاع السياسية والشعر فى كتابة قصيدة تعبر عن شعوره تجاه ما يجرى فى الدول العربية، فكتب قصائد يعبر من خلالها عن حزنه لما يجرى فى الدول العربية من حروب واستشهاد مدنيين، وقصائد أخرى يعبر من خلالها عن يقينه التام بقوة وثبات العرب أمام الصعاب، وأنهم شعوب صامدة لن تفنى ولن تتوقف عن المقاومة والبحث عن حرياتها.

اكتشفت أسرة «ياسين» موهبة الشعر لديه من خلال إتقانه لنطق الكلمات بشكل سليم، واستعمال العديد من التعبيرات الجميلة فى كلامه، فبدأت الأسرة فى مساعدته على تنمية هذه الموهبة من خلال معاونته على القراءة والاستماع إلى الأشعار وإلى ما يلقى من شعر، والعمل على تصحيح أى أخطاء يقع فيها.

«ياسين» أضاف: «الشعر هو أفضل وسيلة باقدر أعبر من خلالها عن نفسى ومشاعرى ولقيت فيه المساحة»، متابعاً: «بحب الفن بشكل عام من وأنا صغير، وباحب اللون وأعمل أشكال من أى قطع متكسرة»، وتؤمن الأسرة بأثر الفن على مرضى التوحد، بالتالى استغلوا ميوله الفنية وعملوا على تنميتها، إلى أن أصبح يتمتع بمهارات اجتماعية متطورة.