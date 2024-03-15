دعاء للأب المتوفى في رمضان.. «اللهمّ أفسح لأبي في قبره مدّ بصره»

الإكثار من الدعاء ومناجاة الله من العبادات المستحبة في شهر رمضان، وهناك صيغ عديدة للأدعية لأمور الحياة كافة، منها دعاء للأب المتوفي في رمضان، وهي أيضا من الأمور التي يهتم بها الأبناء خاصة في هذا الشهر الفضيل، الذي يُلح فيه المسلمين بالدعاء في كل ما يرجونه من الله عز وجل لأنفسهم ولغيرهم، خاصة للوالدين الذين توفوا، وانقطعت أعمالهم عن الدنيا ولا ينفعهم سوى عمل الخير والدعاء لهم.

دعاء للأب المتوفى في رمضان

دعاء للأب المتوفي في رمضان، وسؤال الرحمة له في شهر رمضان من أفضل الأعمال للميت، استندا إلى لما ورد في القرآن الكريم وسنة نبينا الكريم: صلى الله عليه وسلم، الذي قال: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له».

دعاء للأب المتوفى في رمضان وصيغته

ويمكن للمسلم أن يردد دعاءً للأب المتوفي في رمضان، بأي صيغة، فلا يوجد أي سند شرعي يدل على تخصيص صيغة محددة للدعاء للأب المتوفى؛ إذ يعد الدعاء من سُبل التخفيف عن الميت في قبره، والدعاء يصل للميت ويرفع العذاب عنه ويُنير قبره ويؤنس وحشته ووحدته، ويمكن أن يردد دعاء للاب المتوفي في رمضان بالصيغ التالية:

ـ اللهم اجعل من فوقه نورا ومن تحته نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا حتى تنقله في نور من نورك.

ـ اللهم اغفر لأغلى من غاب عن الدنيا وارحمه، واحشره في زمرة المتحابين فيك وأجعل ملتقانا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين.

ـ اللهم أغفر ذنوبه وأرحمه برحمتك يا رب العالميـن، وأرحم كل ميت من أموات المسلمين ليس له من يدعو له.

ـ اللهم أغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين اللهم أجمعنا بهم في جنتك.

ـ اللهم إنا تذكرناهم فارزقنا بمن يتذكرنا حين تنقطع بنا اﻷسباب.

دعاء للأب المتوفي بالرحمة

كما يمكن ترديد دعاء للأب المتوفي في رمضان، ودعاء للميت بالصيغ التالية:

ـ اللهمّ أفسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللهمّ أبدل أبي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

ـ اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

ـ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ، والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس.

ـ اللهمّ إنّ أبي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

ـ اسألك يا الله ان تغفر لأبي وترحمه وتسكنه أعلى مراتب جنتك وأموات المسلمين أجمعين.

ـ اللهم ارحم أبي برحمتك، اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك -صلّى الله عليه وسلّم.

ـ اللهم أجر أبي من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.