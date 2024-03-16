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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 6

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:04 م | السبت 16 مارس 2024
مصطفى شعبان من مسلسل المعلم

مصطفى شعبان من مسلسل المعلم

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل المعلم، العديد من الأحداث المشوقة، التي نجحت في جذب العديد من الجمهور في مصر والوطن العربي لمشاهدة العمل.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل المعلم

ويأتي موعد عرض الحلقة 6 على شاشة قناة الحياة، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بالإضافة إلى منصة و«WATCH IT».

موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 6

ويعاد مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 6، على مرات متتالية، الأولى في تمام الساعة الرابعة صباحًا، أمّا الثانية ففي تمام الساعة التاسعة صباحًا، ثمّ في الواحدة والنصف ظهرًا.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، العديد من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

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