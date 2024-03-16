من هو الإمام أبو حامد الغزالي؟.. ظهر في مسلسل الحشاشين

ظهر الإمام أبو حامد الغزالي، في الحلقة 5 من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي يُجسد شخصية حسن الصباح، وهو يوعي الناس عن الباطنيين ومن هم وما هي دعوتهم، إذ سمعه حسن الصباح وهو يرشد الناس، ويأمر بتشويه سمعته وسط الناس وأنه أمر صعب بسبب قوه حجته وزهده.

من هو الإمام أبو حامد الغزالي الذي ظهر في مسلسل الحشاشين؟

الإمام أبو حامد الغزالي، الذي ظهر في مسلسل الحشاشين بحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وُلد في طوس إحدى مدن «إيران» الأثرية، وعاش بها في صدر حياته، وبدأ فيها طلب العلم، وكان والده يغزل الصّوف ويبيعه في دكانه بطوس.

ظل أبو حامد الغزالي يطلب العلم بطوس على يد كبار علمائها؛ حتى فاق أقرانه، ثمَّ ارتحل منها إلى جُرجان، ثم رحل إلى بغداد، وتولى بها التَّدريس في مدرستها النِّظَامية في عهد الدولة العباسية بطلب من الوزير السلجوقي.

الإمام أبو حامد الغزالي

اشتهر الإمام أبو حامد الغزالي في تلك الفترة شُهرةً واسعة، وذِيع صِيتُه في الآفاق؛ حتى صار مقصدًا لطلاب العلم من جميع البلدان؛ وعاش الإمام الغزالي حياته مؤديًا حق دينِه ودعوته، ومُدافعًا عن هوية أمته، وقد تميزت كتاباته بحُسن العرض، ودقة العِبارة، وبراعة الاستدلال.

انعزال الإمام أبو حامد الغزالي

انعزل الإمام أبو حامد الغزالي مدة عن الخلائق ثم عاد إلى التدريس، وظلَّ على سِيرته من العلم، حتى وافاه الأجل وله، بحسب مركز الأزهر، سيرة ثرية مُضيئة سَجل جل أحداثها في كتابه: «المُنقِذ من الضلال».