مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يستخدم سلاح التشويه ضد الغزالي

حذّر حسن الصباح (كريم عبد العزيز) اتباعه من خطورة الإمام الغزالي (نضال الشافعي) على دعوتهم، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، قائلا: «الغزالي أخطر من ملك شاه ونظام الملك لأنه قوي الحجة وفاهم وللأسف سمعته كويسة».

ويقترح زيد بن سيحون (أحمد عيد) على حسن الصباح قتل الإمام العزالي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، ولكن يرى الصباح أن من الأفضل تشويه سمعته باعتباره عبد للسلطة والسلطان، وإن إخلاصه لأهل الباطن وليس لله، وأن هذا التشويه أهم من قتله، على حد تعبيره.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. الإمام العزالي يحذر تلاميذه من الباطنين

حذر الإمام الغزالي تلاميذه من الباطنين ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، قائلا إنهم من دروب الشيطان لا ينضم إليهم إلا الباحث عن المال أو الشهرة أو محب الشهوات.