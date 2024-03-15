مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. ظهور الإمام الغزالي

ظهر الإمام الغزالي الذي يؤدي دوره الفنان نضال الشافعي، داخل مجلس علم مع عدد من الشباب، ليجيب على تساؤلاتهم، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، ويسأله أحد الحضور عن سبب انتشار الباطنية بشكل كبير، رغم كونهم على باطل، ليجيب عليه وهو يصنف أنواع الأشخاص المنضمين إلى تلك الفئة، سواء الباحثين عن الشهرة أو المال أو العلم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. الإمام الغزالي يحذر تلاميذه من أفكار الباطنية

وأوضح الإمام الغزالي خلال حديثه مع تلاميذه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5: «الشيطان له أتباع كثيرين.. الشيطان ممكن يكون في صورة زاهد أو عالم أو فقير، إذا كنت ترغب في معرفة مذهبهم اعرف أتباعهم، فمنهم من يريد السلطة والصيت الذائع، هذا سوف يجد نفسه في الباطنية؛ لأن لهم وعود براقة، وفي نوع آخر ضيق الحال يجد نفسه في الباطنية لأن أول ما ينضم إليهم هيفتحوله باب الخير، والأخطر منهم نصف الجاهل الذي يكون حصل على الخطى الأولى في العلم فيتعب ويختصر طريق العلم بالدخول إلى الباطنية، وهو لم يتعلم من أجل العلم، لكن من أجل التميز على الناس، وبالفعل سيجد ما يرغب فيه عندهم».

وأضاف «الغزالي» في حديثه عن الباطنين، أن منهم نوع آخر، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5: «هناك نوع رابع يجد نفسه مع الباطنيين وهو محب الشهوات، والباطنية سوف تحقق له ذلك؛ لأنهم سوف يرفعوا عنه كل التكاليف وفي النهاية سيتم ربطهم جميعا برباط شيطاني».