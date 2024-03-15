وظيفة سرية لحسن الصباح في أحداث مسلسل الحشاشين.. هل ينفذ خطته؟

شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل الحشاشين تغيير كبير في حياة حسن الصباح، ويقوم بدوره الفنان كريم عبدالعزيز، بعد أن استطاع دخول قصر السلطنة والحصول على وظيفة هامة بين جدران الدولة السلجوقية، وذلك بمساعدة من الفنان فتحي عبدالوهاب، ويقوم بدور قوام الدين، والملقب بـ«الوزير نظام الملك».

«الصباح» تم تعيينه في قصر السلطنة مسؤولًا عن تلخيص المكاتبات السرية، ورغم معارضة الملك، إلا أن الوزير نظام الملك استطاع إقناعه، ووظيفة «الصباح»، تعد الأخطر في الدولة السلجوقية، واستطاع استغلالها وانتظار الفرصة المناسبة لتحقيق أمانيه وأهدافه.

وساعد «نظام الملك»، «الصباح» وعرفه بمهام عمله، وأخذه إلى غرفة تحوي كتبًا وأوراقًا كثيرة، قائلًا له: «هنا هتلاقي كل اللي يخطر على بالك»، وبدأ «الصباح» باستغلال وظيفته وتسريب مكاتبات ومعلومات سرية، وستكشف الحلقات القادمة عن مفاجآت عديدة بعد توليه وظيفته السرية الخطيرة داخل القصر.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل الحشاشين

وكشفت أحداث الحلقة 5 من مسلسل الحشاشين استعداد الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله إلى زيارة مدينة أصفهان لقصر السلطان السلجوقي ملك شاه، ويطلب الوزير نظام الملك من حسن الصباح أن تتم الزيارة على أكمل وجه، وذلك بالرغم من انتماء الصباح لطائفة معادية للخليفة العباسي ودولته.

وعلى الجانب يخطط حسن الصباح لشيء آخر، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، حيث يخرج من منزله من خلال سرداب ويذهب إلى المغارة ليبايعه شخص جديد ويطلب منه قتل الخليفة العباسي.