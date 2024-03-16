نجل حلمي بكر: لم أتقدم بطلب لتشريح جثمان والدي حرصا على حرمته

أكد هشام بكر، نجل الموسيقار الرحل حلمي بكر، إنه لم يقدم بلاغا ضد أي شخص، فيما يتعلق بوفاة والده أو طلب بتشريح الجثمان.

وأضاف في منشور عبر حسابه بمنصة «فيس بوك»: «لم أتقدم بأي بلاغ ضد أي شخص بخصوص وفاة والدي، ولم أتقدم بأي طلب تشريح الجثمان، ولا أرغب في ذلك حرصا على حرمة والدي».

هشام بكر: سأتخذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه من يستخدم اسمي

وكشف نجل الموسيقار حلمي بكر، عن أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، تجاه كل من يستخدم اسمه ويروح لشائعات تخصه أو تخص والده، على حد تعبيره، موضحا: «أنا مقيم بالولايات المتحدة الامريكية لما يقرب من 40 عاما، ولست على درايه كافية بالقانون المصري والإجراءات التي يجري اتخاذها في مثل هذه المواقف».

وأضاف هشام حلمي بكر: «لذلك أنا لجأت لمن يمثلني قانونيا داخل مصر، وهو المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ هاني صبحي المحامي، وأنا متأكد أنه سيتخذ الاجراءات القانونية المناسبة إذا استدعى الأمر، وأؤكد أنه ليس لي حاليا أي محام آخر داخل مصر غيره».