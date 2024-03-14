هشام حلمي بكر يكذِّب مصطفى كامل: «ادعاءات».. (فيديو)

حرص هشام، نجل الراحل حلمي بكر، بالرد على تصريحات مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عبر أحد البرامج التليفزيونية، أمس، إذ اتهمه الأخير بإهماله لوالده طوال فترة مرضه، والدليل على ذلك عدم زيارته نهائيا.

هشام حلمي بكر يُكذِّب مصطفى كامل

وقال هشام حلمي بكر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كل ما قاله مصطفى كامل خطأ تماما، وأنه سبق وتحدث عن تفاصيل حول سبب زيارة والده خلال فترة مرضه، موضحا: «ادعاءات رخيصة وكلام أرخص من إنسان فقد مصداقيته واحترامه عندي».

واستطرد: «أنا اتكلمت كتير عن ظروف وجودي في مصر في ديسمبر الماضي، أنا اتصلت بيهم عشان أشوف والدي ما كنتش بزور مصر في السر زي ما أذيع، إزاي أنا أتصل بيهم وأرفض إني أقابله في نفس الوقت، بالإضافة، أنا كنت في حادثة أنا وابني، أنا ضلعي كان مكسور وابني كتفه مكسور، ماكناش بنعرف نتحرك بدون أدوية عشان الآلام».

انتقاد مصطفى كامل لنجل حلمي بكر

وكان مصطفى كامل قال أمس خلال استضافته في أحد البرامج، إن نجل حلمي بكر لا يزور والده طوال الفترة الماضية نهائيا، وكان يتواجد داخل مصر ويعلم أن والده كان مريضا، كما أبدى استياءه الشديد بسبب الصورة الذي التقطها نجل حلمي بكر وعائلته بعد العزاء.