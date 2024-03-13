مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب حلمي بكر: «محدش يجرؤ يهينني»

قال الفنان مصطفى كامل، إنّه رأى أمورا كثيرة لم تعجبه في عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، مشيرًا إلى أن ابنه هشام شارك في العزاء رفقة حراس شخصيين «جاردات».

كامل: ابن حلمي بكر تعامل مع زوجة أبيه في العزاء بمنتهى الدبلوماسية

وأضاف «كامل»، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناة «النهار»: «ممن يحمي الجاردات هشام؟! هناك أمور كثيرة ليست مفهومة، كان يقول إنه سيختصم زوجة حلمي بكر، لكنه تعامل معها في العزاء بمنتهى الدبلوماسية والرومانسية، وهذا ما رأيته».

كامل: يجب البحث عن حقيقة ما حدث لحلمي بكر

وحول خروجه من عزاء الموسيقار الراحل، قال الفنان مصطفى كامل باكيا: «محدش يجرؤ يهينني، لكني بكيت من الوضع اللي شفته، وكل حد أولى بلحمه وكل واحد يغير على اللي منه، وكلنا حزانى وغيورين عليه، ويجب أن يتم البحث عن حقيقة ما حدث لحلمي بكر، بكيت لأني شفت حاجة غريبة عند أولي الأمر، كان آخر 13 يوما بيقولي تعالى الحقه، ولما جينا لقيناه وأهل والده واقفين مع مرات حلمي بكر اللي كان عاوزنا نلحق منها».