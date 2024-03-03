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دراما المتحدة

نجل حلمي بكر يكشف سبب عدم زيارة والده في محنته: زوجتي مريضة سرطان

كتب:

أحمد عبدالرحمن
02:13 م | الأحد 03 مارس 2024
نجل حلمي بكر

نجل حلمي بكر

كشف هشام نجل حلمي بكر، أسباب عدم زيارته لوالده طوال فترة مرضه مؤخرا حتى وفاته الجمعة الماضي، رغم علمه بحالته الصحية المتدهورة، مشيرا إلى أن زوجته تعاني من السرطان.

نجل حلمي بكر: «محدش يقلل من حبي لوالدي»

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه انشغل عن والده بسبب إصابة زوجته بمرض السرطان.

أضاف نجل حلمي بكر: «لا أحد يستطيع أن يقلل من حبي لوالده، ولو سألوه قبل وفاته كان سيشهد بذلك»

موعد ومكان عزاء حلمي بكر

وغيب الموت، الموسيقار حلمي بكر، يوم الجمعة الماضي، داخل مستشفى في محافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية.

ويجري تشييع الجثمان من مسجد السلام، اليوم، بعد صلاة العصر، بينما يقام العزاء بعد صلاة المغرب، في مسجد الحامدية الشاذلية.

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