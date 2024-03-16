حريق هائل في ستوديو الأهرام.. وفرق الحماية المدنية تكافح للسيطرة على النيران

شبّ حريق هائل في ستوديو الأهرام، الواقع بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وتبذل فرق الحماية المدنية جهودًا مُكثّفة للسيطرة على ألسنة اللهب وإطفائها، حيث تمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام

تلقت أجهزة الأمن في الجيزة بلاغًا بنشوب حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وعلى الفور، تمّ توجيه فرق الحماية المدنية للتعامل مع النيران، حيث تمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.

محاولات السيطرة على حريق ستوديو الأهرام

تواصل فرق الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق في ستوديو الأهرام، حيث دفعت مديرية أمن الجيزة بقرابة 16 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث.

كما انتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، على رأس قوة من المباحث، لفرض كردون أمني حول المكان، وبدأت عمليات الإطفاء للسيطرة على النيران، ولا تزال الجهود متواصلة لإخمادها بشكلٍ كامل.