«مياه مطروح» تشارك في إطفاء حريق بمعصرة زيتون

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في إخماد الحريق الذي نشب بإحدى معاصر الزيتون بطريق القصر في مدينة مرسى مطروح، وذلك بالدفع بعدد من سيارات مياه شرب ذات سعات مختلفة لمساعدة الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

بلاغ بنشوب حريق في مطروح

وورد بلاغ مباشر من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى غرفة عمليات الشركة، اليوم، يفيد بنشوب حريق بمعصرة زيتون على طريق القصر، وعلى الفور، أمر الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه، بسرعة توجه فريق الأزمات والطوارئ وسيارات المياه لموقع حادث الحريق، وجرى التعامل مع النيران وإخمادها والسيطرة في وقت قياسي من قبل رجال الحماية المدنية بالمحافظة.

جهود شركة المياه في إطفاء الحريق

وأعرب محافظ مطروح عن شكره لجهود رجال أزمات شركة مياه الشرب بالمدينة، وعلى رأسهم الدكتور مهندس غبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة.