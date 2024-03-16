التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية.. موعد المقابلة الشخصية للدفعة الجديدة

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، تحديد موعد لإجراء مقابلات المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

وشددت الأمانة في تقرير لها، على ضرورة حضور المقابلة الشخصية الخاصة بوظيفة معاون نيابة إدارية في الموعد المحدد، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم وحضور الاختبار دون الهاتف المحمول، وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة.

يُذكر أن التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية، يتطلب مجموعة من الشروط تتمثل في ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة، وأن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

شروط وظيفة معاون نيابة إدارية

وتضمنت الشروط أنّ تثبت لياقة المتقدم الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة، ويشترط لسحب ملف التقديم، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه، وصورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أنّ يقدم الأصل عند تقديم الملف.

ويشترط موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأي جهات حكومية، وأكدت الأمانة العامة، التزام راغب التقدم لسحب الملف بطباعة استمارة البيانات واستيفاء بياناتها وتقديمها مع صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة المؤهل الدراسي كشرط لسحب الملف.