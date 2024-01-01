بدء سحب ملفات معاون نيابة إدارية لخريجي «حقوق بني سويف» غدا

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن النيابة تبدأ غدا الثلاثاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة بني سويف من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تسليم المفات بمقر الهيئة

وأوضح «سمير» في بيان: «ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا».

شروط لسحب الملف

ووفقاً لهيئة النيابة، فإنّه يجب على المتقدم لسحب الملف أن يُحضر معه فيزا بها مبلغ يزيد على 1200 جنيه لدفع ثمن الملف، وأصل شهادة التخرج وأصل البطاقة وبيان بدرجات الأربع سنوات وفيش جنائي له، ووالديه، ووثيقة تعارف حتى الدرجة الرابعة.

ويقوم المتقدم للوظيفة، بملء الملف وما يحويه من وثائق مثل القيد العائلي وبيانات المتقدم وأقاربه حتى الدرجة الرابعة.