بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي 3 جامعات غدا

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنه من المقرر، غدًا السبت، بدء إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعات «دمياط، بورسعيد، والأزهر فرع تفهنا الأشراف فقط» من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، التي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تفاصيل سحب ملفات وظيفية معاون نيابة إدارية

أوضح، «سمير» في بيان، أن سحب الملفات يكون بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الثانية والنصف عصرًا.

ويلي مرحلة تسليم الملفات ملء هذه الملفات على ما تحويه من وثائق، مثل القيود العائلية وبيانات المتقدم وأقاربه بداية من الأب والأم مرورًا بالأعمام والأخوة والأخوال، حتى الدرجة الرابعة.

وبعد مرحلة ملء وثائق التعارف، يجري تسليم الملف لهيئة النيابة الإدارية في نفس المكان، الذي استلم المرشح فيه الملف، وهو أيضا مقر الهيئة، ولكن وفقًا للتوقيتات التي تحددها الهيئة وفقا لجدول زمني معين.