افضل دعاء في السجود.. يزيد حسنات المسلم ويكفر عن سيئاته

الصلاة هي عماد الدين الإسلامي، وعندما يصلي المسلمون يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه بما يرغبون من خير الدنيا والآخرة، والبعض يود معرفة أفضل دعاء في السجود، وهو أحد الأمور التي تطرقت لها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من خلال فتوى إلكترونية تتناول الحديث في هذا الأمر.

أفضل دعاء في السجود

وعن أفضل دعاء في السجود، قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها، إنّ السجود هو اللحظة التي يكون فيها العبد قريبًا جدًا من الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما يقول في هذا الوقت، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذكر يؤدي إلى زيادة حسنات المسلم والتكفير عن سيئاته.

وأشارت الإفتاء المصرية في فتواها عن أفضل دعاء في السجود، إلى قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (الأحزاب: 56)، كما لفتت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا» رواه مسلم وغيره.

أفضل دعاء في السجود.. خير الدنيا والآخرة

وعن أفضل دعاء في السجود، قالت الإفتاء المصرية، إنه يمكن للمسلم أن يدعوا بما يشاء ويرغب من خير الدنيا والآخرة، وأنّ يخاطب الله سبحانه وتعالى بما يخطر على باله وقلبه، ولفتت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد».

وأوضحت الإفتاء، أن هناك أكثر من دعاء مستحب، يمكن الاستعانة به ضمن أفضل دعاء في السجود، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.

- اللهم اغفر ذنبي كله دقة وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.

- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.

- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك.