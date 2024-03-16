وظائف شاغرة لجميع المؤهلات في مركز تجاري بالجيزة.. الشروط وكيفية التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن بعض الوظائف الشاغرة التي يمكن التقديم عليها في الوقت الحالي للشباب والخريجين من حملة جميع المؤهلات، وذلك عبر صفحتها على «فيسبوك».

وظائف شاغرة

وتتوافر الوظائف الشاغرة في شركة سنتر شاهين التي تطلب للتعيين ما يلي:

1- مدير فرع يشترط الخبرة

2- مشرف أدوت منزلية يشترط الخبرة

3- مشرف أجهزة كهربائية يشترط الخبرة

4- مشرف مفروشات يشترط الخبرة

5- مشرف كاشير يشترط الخبرة

6- مشرف FMC شرط الخبرة

7- مشرف أمن يشترط الخبرة

8- بائعو أدوات منزلية وكهربائية ومفروشات

9- موظف FMC.

10- كاشير

11- موظف أمن

12- موظف كاميرات

13- عمال خدمات وتحميل

مكان العمل: أكتوبر الحصري بالجيزة.

متطلبات وشروط الوظائف

- جميع المؤهلات

- الحد الاقصى للسن 40 سنة

- موقف محدد من التجنيد

الحقوق والمميزات

رواتب مجزية (رواتب حسب كل وظيفة)، وحوافز بيع يومية وشهرية وتأمينات اجتماعية.

كيفية التقديم في الوظائف

للتقديم على الوظائف الشاغرة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.