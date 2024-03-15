تعيينات وزارة التعليم العالي.. الأوراق المطلوبة في وظائف 2024

بدأت جامعة أسيوط التابعة لوزارة التعليم العالي في تلقي طلبات الراغبين لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية وهي «مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وأمين كلية العلوم، أمين كلية الهندسة، وأمين معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية».

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف التعليم العالي

وكشفت جامعة أسيوط التابعة لوزارة التعليم العالي عن المستندات المطلوبة من الراغبين لشغل الوظائف من خلال التالي

- تقدم الطلبات و8 نسخ ورقية من المستندات التالية:

-بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية

- وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة و8 صور شخصية حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

- مقترح واف ٍلتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017.

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشئون القانونية خلال مدة الإعلان موضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه

- نتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة

المستندات تقدم باليد في ملف ورقى مدون عليه بيانات المتقدم

وطالبت جامعة أسيوط راغبي شغل الوظيفة التقدم بطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة وطلب بيان حالة وظيفية المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية - جامعة أسيوط - على أن تقدم باليد كافة المستندات في ملف ورقى مدون عليه بيانات المتقدم وترفق به نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومُقترحات التطوير على أسطوانة CD في موعد أقصاه شهر من تاريخ اليوم، لافتًا إلى أنه يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد، وأن الجامعة لا تتحمل أية مسئولية قد تترتب على طلب غير مستوفٍ لما تقدم.