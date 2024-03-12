وظائف خدمة عملاء لحديثي التخرج في بنك مصر.. الشروط المطلوبة

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية في خدمة العملاء، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل في المجال المصرفي من الحاصلين على مؤهلات مناسبة لتلك الوظائف من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وأوضح بنك مصر تفاصيل وظائف خدمة العملاء التي أعلن عنها البنك ومسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو زيادة.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- تحديد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر من سكان جنوب سيناء فقط.

- أن تتراوح سنوات الخبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير جيد فما فوق.

- أن يكون المتقدم للوظائف من حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023)

- ألا يزيد سن المتقدم لاوظائف عن 28 عاما.

- ألا يكون المتقدم للوظائف لديه أقارب في بنك مصر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف خدمة العملاء في بنك مصر من حديثي التخرج الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.